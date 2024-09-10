صحة غزة: الصمت إزاء إجراءات الاحتلال يعرض مزيدا من المدنيين للموت

أعلن مدراء مستشفيات شمال قطاع غزة في مؤتمر صحفي مشترك أن “المنظومة الصحية في القطاع تتعرض لحرب ممنهجة وتدمير كبير”، مشيرين إلى أن “الصمت إزاء إجراءات الاحتلال يعرض مزيداً من المدنيين للموت”.

وفي هذا الاطار، قال المدراء إن مستشفيات الشمال بحاجة إلى إغاثة عاجلة، داعين ” المنظمات الدولية لتزويدها بالمستلزمات الطبية”.

المستشفى الإندونيسي سيوقف خدماته بعد 24 ساعة إذا لم يزود بالوقود.

وفي السياق، أعلن مدراء المستشفيات في القطاع أن “القصف الإسرائيلي زاد على شمال القطاع، ما أثر مباشرة في الخدمات الصحية”، محملين الاحتلال المسؤولية عن مصير الأطفال الموجودين في أقسام العناية المركزة. وقال المدراء إن “تعنت قوات الاحتلال حال دون وصول الوقود والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات شمال القطاع”.

المصدر: مواقع إخبارية