الدفاع المدني في غزة: انتشال 40 شهيدا و60 جريحا في مجزرة منطقة المواصي بخان يونس حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 05:16

الدفاع المدني في غزة: انتشال 40 شهيدا و60 جريحا في مجزرة منطقة المواصي بخان يونس حتى الآن

منذ 9 mins 10 September، 2024
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