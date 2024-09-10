غزة | عشرات الشهداء والمصابين بقصف خيام النازحين بالمواصي في خانيونس

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة مروعة استهدف فيها خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حزاما ناريا في منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين غربي خانيونس، موقعة شهداء وإصابات، بالإضافة لأعداد كبيرة من المفقودين الذين طمرتهم الرمال.

وأوضحت المصادر أن 20 خيمة مسحت ولم يعد لها أي أثر، إثر قصف الاحتلال في مواصي خانيونس.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 65 مواطنا ما بين شهيد ومصاب حتى الآن، في القصف الجوي الإسرائيلي على خيام النازحين في المواصي.

وحسب مصادر طبية، وصل 8 شهداء وعدد من المصابين نتيجة القصف إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

من جانبه، قال مدير الإمداد في الدفاع المدني، إن عمليات انتشال الشهداء والجرحى مستمر بعد المجزرة بحق خيام النازحين في مواصي خانيونس.

وأضاف في تصريحات، أن القصف في منطقة مواصي خانيونس خلّف حفرا بعمق تسعة أمتار.

المصدر: مواقع + وكالات