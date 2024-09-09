قصف مدفعي صهيوني استهدف محيط دوار الدحدوح بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 20:04
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المقاومة الاسلامية: استهداف انتشار لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية
إعلام العدو: 99% من المستوطنات التي دوت فيها صفارات الانذار منذ قليل هي مستوطنات لم يتم اخلاؤها
لجان المقاومة في فلسطين: سيتفاجأ جنود العدو بالمد العربي والإسلامي الذي سيحطم هيبة الصهاينة وعنجهيتهم
الجبهة الشعبية: نشيد بعملية إطلاق النار البطولية عند معبر الكرامة وهي تأتي كرد مشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا
اعلام العدو: منذ الـ7 من أوكتوبر وقعت 4973 عملية في الضفة الغربية قتل فيها 38 اسرائيليا
اعلام العدو عن ضباط اسرائيليين: الوضع في الضفة لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير
وزارة الصحة في غزة: 33 شهيدا في 3 مجازر دموية ارتكبها العدو الصهيوني خلال الساعات الـ24 الماضية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل" استهدفت 16 مدرسة إيواء في غزة خلال شهر واحد إمعانًا في الإبادة الجماعية
قصف مدفعي صهيوني استهدف محيط دوار الدحدوح بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
منذ 1 ساعة
9 September، 2024
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