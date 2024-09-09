صواريخ حزب الله تحول حياة “صهاينة الشمال” الى جحيم

يعيشُ مستوطنو الشمال واقعاً غيرَ مسبوق، بعدَ أن تسببت ضرباتُ المقاومةِ بتحويلِ يومياتِهم للهروبِ في الى ملاجئَ مظلمة، وانذاراتٍ وخوف.

انذارات متتالية، ملاجئ مظلمة وصواريخ تجوب السماء وخوف وتشتت وضياع، حال يعيشه مستوطنو الشمال، من دون أجوبة حكومية على أسئلة باتت مصيرية بالنسبة لهم.

لا أمل، جواب قاس يُسمع بين المستوطنين هنا، بعد أن كرست المقاومة معادلة صلبة، وضعت مستوطنات الشمال وقواعدها العسكرية تحت رشقات صاروخية وهجمات انقضاضية لمسيرات لا تتوقف.

بينما يصعد نتنياهو – ومعه وزير حربه – سلماً آخر في التهديدات بتغيير واقع الشمال، يصرخ المستوطنون وجعاً، وانعدام ثقة .. بكل تهديداته.

المصدر: قناة المنار