اقتحامات واعتقالات صهيونية في الضفة الغربية

لا تعرف بلدات ومخيمات الضفة الغربية طعم الهدوء بفعل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقالات الصهيونية في الليل كما في النهار.

فقد اقتحمت مجموعة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل مدينة طولكرم من محورها الغربي، وشرعت في تجريف البنية التحتية في منطقة العليمي، وسط تحليق طائرة استطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس برفقة جرافة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال على مدخل المخيم.

وخلال اقتحام مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين. كما اعاقت وصول الطلبة الى المدارس أثناء مداهمتها منطقة ام الدالية في الخليل.

وبالتزامن مع الاقتحامات الواسعة، اقتحمت قوات صهيونية ترافقها جرافات بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وباشرت بهدم احد المنازل من دون سابق انذار .

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شابين شقيقين من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وضمن سياسات التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال على سكان الضفة، تفاجأ المواطنون بالجرافات الصهيونية وهي تقدم على إغلاق الآبار المخصصة لري المزروعات بالاسمنت ما يهدد بقاء عشرات العائلات في أرضها.

المصدر: قناة المنار