كتائب حزب الله العراق: عملية معبر الكرامة تؤكد أن دعم الشعوب الحرة في المنطقة للشعب الفلسطيني المظلوم لا ينقطع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 15:38

كتائب حزب الله العراق: عملية معبر الكرامة تؤكد أن دعم الشعوب الحرة في المنطقة للشعب الفلسطيني المظلوم لا ينقطع

منذ 1 ساعة 8 September، 2024
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