3 قتلى إسرائيليين في إطلاق نار بمعبر اللنبي بين الأردن والضفة

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن ثلاثة أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان “هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص”.

وقال جهاز نجمة داود الحمراء “وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية”، مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري “بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم” في الموقع.

صورة من موقع عملية إطلاق النار التي قتل خلالها 3 أفراد أمن من الاحتلال واستشهد منفذها الأردني الجنسية

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية إطلاق النار، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن نتائج التحقيق الأولى بشأن الحادث الذي وقع على معبر اللنبي (جسر الملك حسين) تشير إلى أن منفذ الهجوم هو “سائق شاحنة أردني”.

وأضافت “من التحقيق الأولي في ملابسات الهجوم، يظهر أن سائق الشاحنة الذي وصل من الجانب الأردني باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، قام بوضع سلاح في الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار”.

جنود الاحتلال ينكلون بالعمال وسائقي الشاحنات في موقع عملية إطلاق النار على معبر الكرامة







ويشكل معبر الكرامة المنفذ البري الرئيسي للفلسطينيين في الضفة الغربية باتجاه الأردن والعالم الخارجي.

من جهتها، قالت القناة 13 العبرية إن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط خشية وجود مقاومين آخرين ينوون تنفيذ عمليات.

ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من إنهاء الاحتلال اجتياحاً واسعاً لشمال الضفة الغربية استمر نحو 10 أيام وتخلله قتل أكثر من 30 فلسطينياً وتدمير كبير للبنية المدنية.

المصدر: وكالات