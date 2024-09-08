الشهيد المجاهد الجريح قاسم عادل بزي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 12:36

الشهيد المجاهد الجريح قاسم عادل بزي

منذ 49 mins 8 September، 2024
قاسم عادل بزي
شهداء على طريق القدس

قاسم عادل بزي 1

المصدر: موقع المنار

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