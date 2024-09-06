تقرير مصور | رياض سلامة الى الاستجواب الاثنين… فأي مسار يمكن ان يسلكه التحقيق معه؟

الاثنين 9 أيلول 2024 …. موعد استجواب قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

سيُساق الأخير مخفورًا من مكان احتجازه في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى قصر العدل في بيروت ليستمع اليه القاضي حلاوي ويقرّر بعد ذلك : هل يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه أم يتخذ تدبيرا آخر كتركه مقابل كفالة أو بسند اقامة ومنعه من السفر.

النيابة العامّة المالية ووفقا لطلب مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار كانت ادّعت على سلامة بالاشتباه بقيامه باختلاس الاموال العامّة وسرقة أموال وموجودات مؤسسة حكومية .

فهل يرجّح هذا الادّعاء كفّة اصدار القاضي حلاوي لمذكرة توقيف بحق سلامة ، كما توسيع التحقيق واستدعاء آخرين ؟

سبحة الملفات ضدّ سلامة قد تكرّ …

وكثر من القضاة يتحيّنون الفرصة …

بعضهم أبدى تلك الرغبة وآخرون كرئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر فعلتها حيث اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق سلامة وكل من يظهره التحقيق بالجرائم الواردة في ادعاء النيابة العامة المالية ، كما اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق سلامة من خلال شكوى مباشرة في جرائم نسبت إليه من تبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

كلّ شيء يوحي إذًا أنّ رياض سلامة – الصندوق المالي الاسود للدّولة اللبنانية – سقط في الحفرة …

وأنّ مثوله أمام العدالة هو فعل حقيقي سيسلك مساره الطبيعي …

كل شيء يوحي بذلك ، ولكن … حين يكون الاسم رياض سلامة … ستسيطر الخشية من العكس لدى شعب خبر حصانات سلامة الداخلية والخارجية …

وان كانت الخطوة القضائية هي الاكثر جدية هذه المرة، يبقى قول الشعب المتبخّرة ودائعه بهندسات سلامة واعوانه : الامور بخواتيمها..

المصدر: قناة المنار