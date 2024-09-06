ارتفاع أسعار النفط بعد قرار “أوبك+”

إرتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بعد تأجيل مجموعة “أوبك+” زيادة مخططة لإنتاج الذهب الأسود الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.46% إلى 69.47 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.45% إلى 73.02 دولار للبرميل.

وجاء الصعود بعد أن أرجأ أعضاء مجموعة “أوبك+” خططهم لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا المقررة في تشرين الاول المقبل، على أن يتم تطبيق الزيادة بصورة تدريجية اعتبارا من كانون الاول المقبل.

المصدر: رويترز