رئيس بلدية كريات شمونه: عندما تنتهي الحرب لن يكون لدى الكثير من العائلات منزلًا كي يعودوا إليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 18:38

رئيس بلدية كريات شمونه: عندما تنتهي الحرب لن يكون لدى الكثير من العائلات منزلًا كي يعودوا إليه

منذ 28 mins 5 September، 2024
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