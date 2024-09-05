‫إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي مجدداً في راموت نفتالي  ‫في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2024 - 14:02

‫إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي مجدداً في راموت نفتالي  ‫في الجليل الأعلى

منذ 11 mins 5 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة