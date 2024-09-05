استشهاد الشاب محمد زكريا الزبيدي من مخيم جنين بقصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2024 - 04:54

استشهاد الشاب محمد زكريا الزبيدي من مخيم جنين بقصف الاحتلال مركبة في مدينة طوباس

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة