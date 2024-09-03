توقيف رياض سلامة

أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل في بيروت”، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وكان سلامة قد وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل القاضي الحجار.

وكشفت معلومات صحافية ان “التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات”.

يذكر ان الكثير من الشبهات تدور حول سلامة في العديد من الملفات لا سيما حول تدهور قيمة الليرة اللبنانية والازمة الحادة التي دخل بها لبنان مع سرقة المصارف لودائع المودعين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام