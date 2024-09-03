وزارة الصحة الفلسطينية: في اليوم الـ333 من العداون على قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء 40,786 شهيداً ونحو 94,300 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 14:24

وزارة الصحة الفلسطينية: في اليوم الـ333 من العداون على قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء 40,786 شهيداً ونحو 94,300 جريح

منذ 34 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة