بالفيديو | مشاهد للأسرى الـ 6 المقتولين في غزة والقسام تؤكد أن نتنياهو عرقل الافراج عنهم

بث الاعلام العسكري لكتائب الشهيد عزالدين القسام، مشاهد للأسرى الستة القتلى في غزة. وقالت الكتائب إن نتنياهو فضّل عرقلة الصفقة على استعادتهم.

ويحمل الفيديو الذي نشرته القسام، رسالة مصورة تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الأسرى الـ6 الذين قتلوا في غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق في قطاع غزة.

وأكدت القسام في بداية الفيديوأن الأسرى الذين قتلوا كانوا بالفعل أحياء وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة التي يجري التباحث بشأنها منذ أشهر لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وقالت في رسالة موجهة للمجتمع الصهيوني إن “نتنياهو اختار محور فيلادلفيا على حساب تحرير أسراكم”، ونقلت عن لسان نتنياهو قوله “لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة المختطفين (الأسرى) سأختار فيلادلفيا”.

واستهجنت القسام اعتبار استعادة الأسرى جثثا إنجازا كبيرا، إذ تساءلت “أي بطولة هذه؟ وأنتم تسترجعونهم جثثا بعدما قتلتموهم عمدا”. وختمت كتائب القسام رسالتها المصورة بالقول إن نتنياهو يصنع العشرات من رون آراد.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، قال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة إن “سيناريو رون آراد ربما يكون الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة” مؤكدا أن “ما يسمى الضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق برفح جنوبي القطاع، مؤكدا تحديد هوياتهم، في حين أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم وهو هيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل الجنسية الأميركية.

المصدر: الاعلام العسكري