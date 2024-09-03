قوات الاحتلال تقتحم بلدة اذنا غرب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 04:16
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة اذنا غرب الخليل
منذ 34 mins
3 September، 2024
عاجل
الخليل
الضفة الغربية
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