وول ستريت جورنال الاميركية: النكسات العسكرية التي تواجهها “اسرائيل” تتزايد وقواتها منهكة على ثلاث جبهات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 10:08

وول ستريت جورنال الاميركية: النكسات العسكرية التي تواجهها “اسرائيل” تتزايد وقواتها منهكة على ثلاث جبهات

منذ 7 mins 2 September، 2024
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