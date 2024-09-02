طوفان الأقصى | حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 332 على قطاع غزة

دخلت جريمة الإبادة الجماعية والحرب التدميرية، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وغربي، يومها الـ 332 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين والمدنيين والعائلات الفلسطينية.

وواصلت قوات الاحتلال، قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، ومراكز الإيواء والمدارس. بينما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنه تعامل اليوم مع قرابة الـ 40 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء استمرار العدوان العسكري.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40 ألفًا و738 شهيدًا، و94 ألفًا 154 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أمس الأحد.

ووفقًا لمعطيات نشرها الدفاع المدني، فقد ارتقى 9 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواطنين على دوار التعليم، ومنزلًا مأهولًا لعائلة “حنضل” في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

ونوهت المعطيات إلى استشهاد 14 مدنيًا في محافظة غزة؛ بينهم 11 شهيدًا نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة صفد التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة، وآخريْن بقصف على منزل يعود لعائلتي “مفتاح وبلبل”، وشهيد نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين.

وذكر الدفاع المدني، أن 8 شهداء ارتقوا نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة مدنية على شارع صلاح الدين، ومنزل يعود لعائلة “أبو عرمانة” في بلوك 1 بمخيم البريج، في المحافظة الوسطى.

وفي جنوبي قطاع غزة، ارتقى 3 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في محيط خيام النازحين بمنطقة المحررات غربي مدينة خانيونس، بينما انتشلت طواقم الدفاع المدني 5 شهداء من بلدة القرارة وعبسان الكبيرة، واستشهد مدنيان من عائله القاضي بمدينة رفح بحي الزهور.

وافتتحت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد ترميم جزء من المستشفى الذي دمّرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الإثنين، منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. تزامنًا مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال العسكرية جنوب حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طيران الاحتلال قصف منزلًا يعود لعائلة “ساق الله” بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأُبلغ عن شهيدتين وعدة إصابات إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمادة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد مواطن مدني وأصيب آخرون، في إطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” الحربية المسيرة، على خيم النازحين غربي النصيرات. وسط القطاع

وصرح الدفاع المدني، بأن قوات الاحتلال استهدفت شقة في “برج 8” من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات. لافتًا النظر إلى أن طواقمه نقلت عددًا من الإصابات.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، فجر الإثنين، النار بشكل كثيف وعشوائي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدينة غزة.

ففي مخيم النصيرات، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح في قصف طائرة مسيرة للاحتلال أرض أبو ستة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة “ساقالله” بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية جنوب المدينة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، الليلة، جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 11 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما هناك مفقودين تحت الأنقاض

وصرح الدفاع المدني، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف، الليلة الماضية، شقة سكنية لعائلة “الأعرج” عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمالي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء مدنيين إثنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 مواطنا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية