إعلام العدو: نقابة العمال “الاسرائيلية” تدرس تمديد الاضراب الشامل حتى يوم غد الثلاثاء وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 10:06

إعلام العدو: نقابة العمال “الاسرائيلية” تدرس تمديد الاضراب الشامل حتى يوم غد الثلاثاء وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر

منذ 50 mins 2 September، 2024
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