جيش العدو الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة الى بلدة إماتين شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 06:10

جيش العدو الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة الى بلدة إماتين شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 2 September، 2024
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