جيش العدو: العثور على المركبة المستخدمة في إطلاق النار وهي فارغة والمنفذون تمكنوا من الانسحاب من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 1 2024 - 10:20

جيش العدو: العثور على المركبة المستخدمة في إطلاق النار وهي فارغة والمنفذون تمكنوا من الانسحاب من المكان

منذ 1 ساعة 1 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة