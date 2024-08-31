طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 23:40
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طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
منذ 18 mins
31 August، 2024
عاجل
جباليا
غزة
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