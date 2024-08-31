سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية المقتحمة في محاور القتال المختلفة موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 23:40

سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية المقتحمة في محاور القتال المختلفة موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو

منذ 2 ساعة 31 August، 2024
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