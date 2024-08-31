الرئيس بري في ذكرى اخفاء ِالامام الصدر ِورفيقيه: العدوان على الجنوب مكتمل الاركان وسقوط غزة كما يريد نتنياهو سقوط للامة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 21:50

الرئيس بري في ذكرى اخفاء ِالامام الصدر ِورفيقيه: العدوان على الجنوب مكتمل الاركان وسقوط غزة كما يريد نتنياهو سقوط للامة

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
الرئيس نبيه بري
تقارير مصورة - لبنان

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ ما يحصل في الضفة الغربية المحتلة ليس أقل خطورة مما يحصل في غزة ، وأنّ فلسطين اليون هي امتحان للضمير العالمي ، وخلال كلمة له في الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه أشار الرئيس بري إلى أنَّ تنازل المسلمين والمسيحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم.

وأكد الرئيس بري أن العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان هو عدوان مكتمل الاوصاف ويكشف النوايا المبيتة للعدو . وفي ملف الرئاسة جدد رئيس المجلس دعوته الافرقاء اللبنانيين الى الحوار حول هذه القضية وفصلها عن غزة.

المصدر: قناة المنار

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