إذاعة جيش العدو الاسرائيلي: تفجير السيارة في غوش عتصيون كان لاستدراج قوات وعند وصولها أطلق مسلح النار وأصاب جنديين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 02:26

إذاعة جيش العدو الاسرائيلي: تفجير السيارة في غوش عتصيون كان لاستدراج قوات وعند وصولها أطلق مسلح النار وأصاب جنديين

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
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