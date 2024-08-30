سرايا القدس-كتيبة جنين: تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية للعدو في محور شارع حيفا ووقوع إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2024 - 22:46

سرايا القدس-كتيبة جنين: تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية للعدو في محور شارع حيفا ووقوع إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة