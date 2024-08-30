كتائب القسام: استهدف مجاهدونا آليتين عسكريتين صهيونيتين في جنين بعبوات شديدة الانفجار في كمين أعد مسبقًا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 22:44

كتائب القسام: استهدف مجاهدونا آليتين عسكريتين صهيونيتين في جنين بعبوات شديدة الانفجار في كمين أعد مسبقًا

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
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