كتائب شهداء الأقصى – جنين: استهدفنا قوة مشاة صهيونية بالأسلحة الرشاشة في محور الشرقية بجنين وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 16:30

كتائب شهداء الأقصى – جنين: استهدفنا قوة مشاة صهيونية بالأسلحة الرشاشة في محور الشرقية بجنين وحققنا إصابات مباشرة في صفوفهم

منذ 32 mins 29 August، 2024
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