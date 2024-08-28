المتحدث باسم جيش العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” من الكتيبة 6310 خلال المعارك وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 18:30

المتحدث باسم جيش العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” من الكتيبة 6310 خلال المعارك وسط قطاع غزة

منذ 31 mins 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة