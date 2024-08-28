المتحدث باسم جيش العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” من الكتيبة 6310 خلال المعارك وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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منظمة العفو الدولية لمفوض الاتحاد الأوروبي: لحظر تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وعدم الاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية
المتحدث باسم جيش العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” من الكتيبة 6310 خلال المعارك وسط قطاع غزة
منذ 31 mins
28 August، 2024
عاجل
خسائر العدو
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