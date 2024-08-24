مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (19:10) من بعد ظهر يوم السبت قوةً من الجمع الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 22:14
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (19:10) من بعد ظهر يوم السبت قوةً من الجمع الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة
منذ 1 ساعة
24 August، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
حزب الله
موقع الراهب
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