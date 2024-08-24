مجزرة إسرائيلية جديدة في خانيونس جنوبي غزة وقصف متواصل على مناطق متفرقة من القطاع

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة؛ بحق المواطنين المدنيين عقب قصف منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 11 مواطنًا مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب آخرون؛ غالبيتهم العظمى أطفال ونساء، عقب قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة “كلخ” في شارع المدرسة بحي الأمل بخان يونس.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو عريف شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار على خيام النازحين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء بالرصاص. وقصف مدفعية الاحتلال منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد مواطنان في قصف طائرة مسيرة للاحتلال، “تكتوك” في منطقة الكتيبة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عدة، لليوم الـ 323 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من خانيونس وغزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 مواطنين جراء استهداف مسيرة عسكرية للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات.

واستهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية منزلا بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأبلغت مصادر طبية عن إصابات جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت جنوب شرق مدينة خان يونس.

المصدر: مواقع