قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 02:28

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة المحتلة

منذ 46 mins 24 August، 2024
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