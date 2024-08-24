قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 04:00
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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شمال رام الله بالضفة المحتلة
منذ 37 mins
24 August، 2024
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