العلامة ياسين شدد على التكاتف الوطني لمواجهة المشروع الصهيو اميركي ومخاطره

شدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور ، على أن” مواجهة المشروع الصهيو اميركي ومخاطره تتطلب الحد الأقصى من التكاتف الوطني”.

وتابع :”ان بعض التصريحات الاعلامية تكشف عن اتباع السفارات الذين باعتراضهم على جبهة اسناد غزة يدافعون عن الارهاب وليس فقط عن الكيان ويشوهون صورة لبنان الذي فتح الطريق لزمن انتصارات كل المنطقة على المشروع الصهيو اميركي ولتحرير فلسطين واعادة الحق لاصحابه”.

اضاف سماحته: اننا نؤكد ضرورة أن يتخلى بعض المسؤولين عن مشاريعهم ومصالحهم الخاصة وعدم اختراع مشاكل داخلية من اجل الحفاظ على لبنان ووحدته وانتصاراته من العام 2000 وحتى اليوم”.

وختم العلامة ياسين مؤكدا أن “الحق سيعود لاهله في فلسطين وكل المنطقة وان العدو الصهيوني يدرك نهايته اكثر من داعميه وهو سيدفع ثمن جرائمه بحق الانسانية كلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام