9 شهداء بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل بحي الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 04:00

9 شهداء بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل بحي الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 40 mins 24 August، 2024
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