مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف المنطقة الحرجية في أطراف بلدتي حداثا والطيري جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 20:24

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف المنطقة الحرجية في أطراف بلدتي حداثا والطيري جنوب لبنان

منذ 8 mins 23 August، 2024
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