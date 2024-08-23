المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أكرم الهق “كرار” من بلدة الكواخ في البقاع والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 20:22
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أكرم الهق “كرار” من بلدة الكواخ في البقاع والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
منذ 26 mins
23 August، 2024
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