المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد الاسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 20:22

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد الاسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 56 mins 23 August، 2024
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