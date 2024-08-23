بو حبيب اتصل بنظيره الايراني مهنئا بتوليه منصبه الجديد والاخير وعد بزيارة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 14:18

بو حبيب اتصل بنظيره الايراني مهنئا بتوليه منصبه الجديد والاخير وعد بزيارة لبنان

منذ 11 mins 23 August، 2024
الوزير بو حبيب
لبنان

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا بنظيره الايراني عباس عراقجي لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، متمنيا له “النجاح في مهامه”. وأعرب الوزير بو حبيب عن “تطلعه للتعاون مع الوزير عراقجي لخدمة مصالح البلدين”.
بدوره، شكر وزير الخارجية الايراني الوزير بو حبيب على تهنئته له بتوليه منصبه الجديد، وأعرب عن “تطلعه لأن يكون التعاون جيدا لتحقيق مصالح البلدين والشعبين اللبناني والايراني، ومصالح دول المنطقة”.
وقال :” إنه سيزور لبنان بالتأكيد، وهو يتطلع أيضا للقاء وزير الخارجية اللبناني في طهران في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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