اعلام العدو: حجم الأراضي المحترقة في الشمال نتيجة نيران حزب الله يبلغ أرقاماً لا نذكر لها مثيلاً منذ قيام “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 23 2024 - 12:46

اعلام العدو: حجم الأراضي المحترقة في الشمال نتيجة نيران حزب الله يبلغ أرقاماً لا نذكر لها مثيلاً منذ قيام “إسرائيل”

منذ 54 mins 23 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة