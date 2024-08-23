كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وقذيفة “تاندوم” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 12:46

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وقذيفة “تاندوم” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 47 mins 23 August، 2024
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