المفوض العام للأونروا: شلل الأطفال لن يميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتأخير الهدنة يزيد خطر انتشاره – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 12:44

المفوض العام للأونروا: شلل الأطفال لن يميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتأخير الهدنة يزيد خطر انتشاره

منذ 1 ساعة 23 August، 2024
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