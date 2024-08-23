الذهب يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي وسط ترقب لتصريحات رئيس المركزي الأمريكي

صعدت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق، وذلك وسط تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قد توفر مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار.

وتراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار يوم الثلاثاء. ويأتي الانخفاض الأسبوعي على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.

المصدر: رويترز