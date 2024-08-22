إيران تحتل المركز الثالث في إنتاج العسل في العالم

قال نائب وزير الجهاد الزراعي تماشيا مع السياسة الصحيحة المتمثلة في تسليم شؤون الإنتاج والتجارة إلى القطاع الخاص، بلغت صادرات العسل ومنتجات النحل 5.6 مليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن وزارة الجهاد الزراعي، قال نائب وزير الجهاد الزراعي محمد إبراهيم حسن نجاد، بمناسبة 21 أغسطس/آب، اليوم الوطني للعسل، في إشارة إلى الطفرة في إنتاج منتجات النحل، بما في ذلك الشمع، وغذاء ملكات النحل، إن قبول النحالين لهذه النظرة الاقتصادية للإنتاج أدى إلى زيادة الدخل من تربية النحل.

وقال نائب وزير الجهاد الزراعي في العام الماضي بالإضافة إلى إنتاج 121 ألف طن من العسل، وأكثر من 10 ونصف كيلو سم النحل، و9 آلاف و149 كيلو جراماً من غذاء ملكات النحل، تم إنتاج 885 طنًا من حبوب لقاح الزهور و183 طنًا من البروبوليس في الوحدات لتربية نحل العسل في البلاد.

وذكر عن الوضع التصديري للعسل ومنتجات تربية النحل الأخرى: بحسب الإحصائيات التي تم الحصول عليها من المصادر المعنية، بلغت كمية العسل المصدرة العام الماضي 1469 طناً.

ودعا حسن نجاد إلى مزيد من الدعم لرجال أعمال القطاع الخاص، ومتابعة تطبيق معيار العسل أو وضع خطة تنفيذية لتحسين جودة منتجات النحل، ودعم عرض منتجات النحل في الأسواق الحدودية للتصدير كمجالات لزيادة تصدير منتجات تربية النحل.

وحسب آخر إحصائيات منظمة الغذاء العالمية تحتل إيران المركز الثالث في إنتاج العسل في العالم.

المصدر: وكالة مهر