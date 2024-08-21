مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف منطقة “قطمون” في اطراف بلدة رميش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 20:36
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مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف منطقة “قطمون” في اطراف بلدة رميش
منذ 1 ساعة
21 August، 2024
عاجل
بلدة رميش
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