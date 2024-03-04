تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان فجر اليوم الاثنين أن مجاهديها إستهدفوا قوة اسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من‎ ‎ليل يوم الأحد 03-03-2024 ‏ ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 04-03-2024 م

‏23 شعبان 1445 هـ”

كما واعلنت المقاومة الاسلامية ايضاً في بيان آخر فجر اليوم الاثنين أن مجاهديها إستهدفوا قوة اسرائيلية من لواء غولاني أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية، بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد ‏الاثنين 04 -03-2024 ‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 04-03-2024 م

‏23 شعبان 1445 هـ”



هذا واستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 04-03-2024 م

‏23 شعبان 1445 هـ

المصدر: موقع المنار