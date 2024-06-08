مواطنة من بلدة رميش: نعيش في الجنوب وحدة وطنية.. والسيد نصر الله حامينا

قالت المواطنة اللبنانية مرتا الحاج(من بلدة رميش في جنوب لبنان) إن “اهل الجنوب يعيشون الوحدة الوطنية بمواجهة العدو الاسرائيلي”. وتابعت “الله يحمي المقاومة وشبابها وسيدها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فهو تاج الراس”.

ولفتت الحاج في مداخلة هاتفية لها على شاشة قناة المنار مساء الجمعة الى ان “المقاومة تحمي الجميع من كل الطوائف”، وتابعت ” السيد نصر الله يحمينا ويدافع عن كل لبنان”، ودعت “بعض النواب والجهات السياسية للاطلاع لمعرفة ما يجري في الجنوب بدل المزايدة ومحاولة الهجوم على حزب الله”، وطالبت “بالوقوف معه وتأييده بمواجهة العدو الاسرائيلي”، واكدت ان “المقاومة هي التي تحمي كل الجنوبيين وكل لبنان”.

وذكرت الحاج ان “العدو الاسرائيلي منذ عشرات السنين يعتدي على لبنان ويقصف قرى الجنوب ويقتل المدنيين العزل في مختلف القرى وبينها بلدة رميش”، واضافت “رغم كل ذلك نسمع البعض ينتقد مقاومة العدو الاسرائيلي ولا يطالبون بمواجهة العدو وتحرير الاراضي اللبنانية وحماية بلدنا”، ولفتت الى ان “هؤلاء لا يعرفون ماذا يحصل من اعتداءات صهيونية”، وأكدت “نحن مع المقاومة للموت”.

المصدر: قناة المنار