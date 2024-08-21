الأربعينية | الملايين في كربلاء المقدسة قبل أيام من موعد الزيارة

بدأت مدينة كربلاء المقدسة تعج بزوار مراقدها المقدسة قبل موعد زيارة الأربعينية قبل أيام حيث يتدفق مئات آلاف الزائرين من خارج وداخل العراق بنحو متصاعد.

العتبتين الحسينية والعباسية أعلنت عن تسجيل أكثر من 12 ألف و752موكباً عزائي وخدمي وأضافت أن أكبر المواكب المشاركة هذا العالم هي من إيران وتركيا والكويت وباكستان والهند وأميركا وبريطانيا، وأشارت أنه تم تسجيل مواكب جديدة من روسيا وكندا والصين وبعد الدول الأوروبية.

وأشارت هيئة المواكب أن يوم الأربعاء 21 من آب أي 16 صفر تبدأ مواكب العزاء بالدخول إلى مدينة كربلاء وإلى حرم الإمام الحسين من العارضة الرئيسية ومن ثم التوجه إلى ما بين الحرمين وإلى مرقد أبي الفضل العباس، وتنتهي مراسم المواكب صباح يوم الأربعين أي الأحد القادم.

أما بالنسبة للخطة المركزية، التي بدأ تطبيقها في مداخل كربلاء الأربعة أعلنت هيئة حفظ النظام في العتبة الحسينية أن كافة السلطات الأمنية تعمل على تطبيق الخطة لتسهيل مرور زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام دون تسجيل أي مشاكل حتى الآن.

هذا وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية،عن إحصائية جديدة بعدد الأجانب الوافدين إلى العراق لإحياء الزيارة الأربعينية. وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إن المجموع الكلي للزائرين الأجانب الوافدين عبر المنافذ البرية والجوية منذ يوم 6 آب وحتى يوم 19 آب لإحياء الزيارة الأربعينية بلغ (2713156) زائراً، وأكد أن عملية تفويج الزائرين تجري بسلاسة عالية في جميع المنافذ البرية والجوية ومن دون أي عائق أو تأخير.

المصدر: موقع المنار